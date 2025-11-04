"D’Aversa alla Fiorentina? I tifosi insorgono sui social: critiche per i suoi esoneri e retrocessioni"

Roberto D’Aversa è il nome caldo per diventare il prossimo allenatore della Fiorentina. Dopo l’addio di Stefano Pioli, la società viola sta valutando diverse opzioni, e l’ex tecnico di Parma e Sampdor...

Roberto D’Aversa è il nome caldo per diventare il prossimo allenatore della Fiorentina. Dopo l’addio di Stefano Pioli, la società viola sta valutando diverse opzioni, e l’ex tecnico di Parma e Sampdoria sembra essere in cima alla lista.

Nelle ultime ore, D’Aversa si è recato a Firenze e ha trascorso la notte in città, segnale che le trattative con la società stanno entrando nella fase finale.

Tuttavia, l’ipotesi di affidare la panchina a D’Aversa non è stata accolta con entusiasmo da tutti i tifosi. Gran parte dei sostenitori viola ricorda le sue stagioni precedenti, nelle quali spesso è stato esonerato o ha subito retrocessioni, alimentando dubbi sulla sua capacità di gestire una squadra di vertice come la Fiorentina. Dai commenti agli ultimi post sui canali ufficiali della Fiorentina emerge un sentimento critico. Di seguito riportiamo alcune delle reazioni dei tifosi:

-"D' Aversa out"

-"Vi sfido a prendere veramente D'Aversa"

-"Chiamare D'Aversa vuol dire sfidare i tifosi, volete una contestazione non stop?"

-"Fischio finale: siamo in B"

-"Il GRANDE D'AVERSA: U.C. Sampdoria (2021) Serie A 2021: la stagione non va bene e viene esonerato dopo 22 giornate.

U.S. Lecce (2023-24):Firmato per l'annata in Serie A, ma esonerato l'11 marzo 2024 dopo una serie negativa (7 sconfitte in 9 partite) e un episodio di condotta (testata a un avversario) che ha peggiorato la situazione interna.

Empoli F.C. (2024-25):9 sconfitte nelle ultime 12 partite, la squadra retrocede."