D'Aversa ci pensa ancora: "Giovani contro il Bologna? Vinto anche con la Fiorentina, non vedo perché cambiare"
Intervenuto in conferenza stampa in vista della semifinale di Coppa Italia contro il Bologna, il tecnico dell'Empoli, Roberto D'Aversa, è tornato a parlare anche della vittoria contro la Fiorentina: "...
Intervenuto in conferenza stampa in vista della semifinale di Coppa Italia contro il Bologna, il tecnico dell'Empoli, Roberto D'Aversa, è tornato a parlare anche della vittoria contro la Fiorentina: "Proseguire con l’inserimento di tanti giovani in questa competizione? Certo. Se siamo a giocarci una semifinale di Coppa Italia è soprattutto grazie a ottime prestazioni dei giovani, giocatori che riempiono d’orgoglio il club stesso. Passare il turno contro Torino, Fiorentina e Juventus con giocatori cresciuti nel proprio vivaio è motivo d’orgoglio per il club. Non vedo per quale motivo cambiare la gestione di questa competizione, anche se ovviamente devo ragionare su tutto, anche sui giocatori rientranti che devono rimettersi a posto anche per inseguire l’obiettivo primario che è il campionato”.