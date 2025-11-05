Corriere dello Sport: “D’Aversa? La reazione dei tifosi ha convinto la Fiorentina a desistere”

In tanto Galloppa e non D’Aversa, come sembrava lunedì sera dopo il contatto forte e convinto tra la Fiorentina e il tecnico abruzzese per prendere il posto di Pioli che l’indomani sarebbe stato esonerato. Così è stato per l’allenatore emiliano, mentre la reazione da parte dei tifosi viola allo scenario che si stava delineando con la chiamata dell’ex Empoli ha convinto il club di Commisso a desistere dalla scelta ormai prossima: un’ulteriore e definitiva riflessione ieri mattina, poi via Pioli, dentro Galloppa ad interim e D’Aversa è uscito dal radar del Viola Park. Lo riporta il Corriere dello Sport.