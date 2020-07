D’Aversa: “Domenica arriva una Fiorentina affamata di punti. Ho molti calciatori affaticati..”

Il tecnico del Parma Roberto D’Aversa, ha così commentato il 3-2 inflitto dall’Hellas Verona al suo Parma.

“Abbiamo commesso degli errori. Purtroppo con poco tempo per preparare le partite si va incontro ad infortuni. Nkn avendo una rosa folta, accusiamo il fatto di non recuperare le energie necessarie. Ora dobbiamo pensare a domenica dove troveremo una Fiorentina affamata di punti-salvezza. Non siamo in una bella situazione. Abbiamo dei giocatori che non sono al massimo fisicamente e giocando ogni tre giorni con è difficile recuperare”. Lo riporta Calciomercato.com.