4 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 11:22

Pedullà: “Ci sono gli accordi tra D’Aversa e la Fiorentina, aspetta solo la risoluzione di Pioli”

Redazione

4 Novembre · 11:11

Aggiornamento: 4 Novembre 2025 · 11:11

ACF FiorentinaD'AversaPioli

Secondo il noto giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà la Fiorentina avrebbe già scelto il suo nuovo allenatore. Infatti tramite il proprio profilo X Pedullà ha rivelato che la Fiorentina ha già trovato tutti gli accordi con l’ex tecnico dell’Empoli Roberto D’Aversa. D’Aversa sta aspettando solo che la Fiorentina trovi l’accordo con Stefano Pioli per la risoluzione contrattuale e che il club gli dia il via libera. Anche se, aggiunge Pedullà, non è vero che D’Aversa ha dormito a Firenze, il tecnico infatti non si troverebbe nel capoluogo toscano.

