D'Aversa: "La Fiorentina ci ha messo in difficoltà solo da qualche nostra palla persa. Potevamo vincere"

Dopo il pareggio contro la Fiorentina, Roberto D'Aversa ha dichiarato in conferenza stampa di non essere soddisfatto del risultato.

Roberto D'Aversa ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa dopo il pareggio contro la Fiorentina, queste le sue parole:

"Due volte siamo andati vicino al gol ma potevano essere di più per tante ripartenze sprecate con errori banali. Volevamo vincere la partita, sapevamo dell'importanza della gara, con una vittoria avremmo raggiunto una posizione impensabile. Non possiamo rimproverare nulla ai ragazzi. Noi vogliamo fare il meglio possibile, stiamo facendo qualcosa di importante se consideriamo il risultato. La Fiorentina dopo Juventus e Napoli è la squadra che si è mossa meglio sul mercato, è entrato come Adli che lo scorso anno giocava nel Milan. Noi non volevamo abbassarci troppo, abbiamo messo in campo giocatori capaci di ripartire bene. La nostra volontà era quella di vincere la partita, abbiamo finito in crescendo.

Nel primo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà perchè andandoli a prendere molto alti c'era il rischio di aprirsi e lasciare qualche buco, Kean è stato molto bravo a stressare la difesa. La Fiorentina ha creato poco se non fosse per qualche palla nostra persa, siamo molto soddisfatti della gara che abbiamo fatto"

Le parole del tecnico dell'Empoli a Sky Sport

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