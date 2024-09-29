D'Aversa: "Fiorentina la migliore sul mercato dopo Napoli e Juventus, avrà bisogno di tempo"

Il tecnico dell'Empoli D'Aversa ha elogiato il mercato della Fiorentina, sottolineando che avrà bisogno di tempo visti i numerosi cambiamenti

Il derby toscano tra Empoli e Fiorentina si conclude con un pareggio a reti inviolate, 0-0. Un risultato che sottolinea la grande solidità difensiva dell'Empoli, ancora imbattuto in campionato e ora a quota 10 punti. La Fiorentina, invece, raggiunge i 7 punti. La partita è stata avara di emozioni, con poche occasioni da gol create da entrambe le squadre. Nel post-partita, a Sky Sport, l'allenatore dell'Empoli, Roberto D’Aversa, ha analizzato la prestazione dei suoi.

I suoi giocatori hanno parlato di grande compattezza e hanno detto che lei è un martello, ma anche capace di scherzare. Forse lo hanno detto solo perché avevano timore di farla arrabbiare?

"No, no, si cambia nella vita, quindi si migliora".

Questa armonia vi porta ad avere un Empoli imbattuto e che non subisce gol. Qual è la vostra strada?

"Ci eravamo prefissati di raggiungere il nostro obiettivo il prima possibile. Questi ragazzi stanno facendo qualcosa di incredibile. Anche stasera ci tenevamo a vincere davanti al nostro pubblico, vista l'importanza di questa partita. Vogliamo una posizione di classifica impensabile all'inizio del campionato. Siamo orgogliosi, entriamo in campo per fare risultato. Ci godiamo questo momento in vista di tempi più duri".

La sua squadra è solida difensivamente e riparte velocemente, trovando spesso giocatori tra le linee. L'unico rammarico è la finalizzazione, non sempre ottimale.

"Sì, nel primo tempo, quando recuperavamo palla, la riconsegnavamo spesso agli avversari. Henderson, che ha giocato davanti, è un centrocampista. Ekong e Solbakken hanno più le caratteristiche per ribaltare l'azione. Confermo che ci sono state situazioni che avrebbero potuto portare al gol, ma abbiamo sbagliato la scelta, forse per troppa fretta. Il rammarico è soprattutto per l'occasione di Colombo. Penso che il pareggio sia giusto, ma dobbiamo continuare a giocare con determinazione e intensità per raggiungere il nostro obiettivo.

In questo campionato gli 0-0 sono aumentati. Cos'è cambiato? Maggiore attenzione? Cosa si porta a casa da questa partita?

"Posso parlare per l'Empoli. La Fiorentina ha cambiato allenatore e molti giocatori, avrà bisogno di tempo. Credo che dopo Napoli e Juventus, la Fiorentina sia la squadra che ha operato meglio sul mercato. Io sono contento e soddisfatto del mio gruppo. Per qualsiasi obiettivo, dallo scudetto alla salvezza, la differenza reti è fondamentale. Quasi sempre corrisponde alla posizione in classifica. Noi stiamo facendo bene in questo aspetto, pur giocando con tre attaccanti. Questo dimostra che un attaccante può partecipare alla fase difensiva senza perdere efficacia in zona gol. Dobbiamo continuare a lavorare e migliorare. La partita non è stata ricca di occasioni, ma avremmo potuto concretizzare meglio alcune situazioni. Il punto muove la classifica, ed è importante". Lo riporta TMW.

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA

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