D'Aversa sostituirà Baroni al Torino: Era a un passo dalla Fiorentina, saltò per la reazione della piazza

D'Aversa sostituirà Marco Baroni al Torino, per lui un contratto fino a Giugno con l'obbiettivo di salvare i granata

D'aversa è il nuovo allenatore del Torino, l'ex tecnico dell'Empoli ha firmato un contratto fino a giugno 2030 e dovrà sostituire l'esonerato Marco Baroni. Tornerà dunque ad allenare il tecnico di Pescara dopo la retrocessione con i toscani lo scorso anno. Quest'anno è già stato più volte vicino al rientro in panchina. A dire il vero era tutto fatto con la Fiorentina dopo l'esonero di Pioli, ma la reazione della piazza ha fatto saltare tutto e la dirigenza gigliata virò su Vanoli. Adesso D'Aversa sarà un avversario diretto per i viola nella lotta salvezza