D’Aversa: “Nel primo tempo sembrava che era il Lecce la squadra che aveva giocato in Europa”

Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Fiorentina, queste le parole dell’allenatore del Lecce:

“Tra il primo e il secondo tempo abbiamo cambiato l’atteggiamento, abbiamo regalato il primo gol, ho cambiato alcuni giocatori all’intervallo ma ne avrei dovuto cambiare diversi. Siamo molto giovani e commettiamo degli errori di lettura. Sapevamo che costruivano con i due centrali o si abbassava Arthur per costruire a tre, abbiamo letto male alcune situazioni mentre nel secondo tempo non abbiamo dato tempo alla Fiorentina di fare questo. Il gol è nato da un pallone riconquistato. Nel primo tempo sembrava che la squadra che avesse giocato in Europa eravamo noi. Gli stessi giocatori che poid nel secondo tempo hanno fatto una partita incredibile”

COMMISSO SCENDE NELLO SPOGLIATOIO