Dopo il pareggio della Fiorentina per 2-2 in casa contro il Lecce, il Presidente viola Rocco Commisso è sceso negli spogliatoi per caricare la squadra ed invitare tutti a tenere il morale e l’attenzione alti in vista della partita di giovedi e della gara decisiva contro il Rapid Vienna nel ritorno dei playoff

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA