PAGELLE FIORENTINA: DUNCAN DAI DUE VOLTI, QUARTA E SOTTIL SONO UN DISASTRO. ARTHUR CALA

Christensen 6 Esordio per il portiere danese, nel primo tempo non compie parate e lo si vede solo per il giro palla. Non può nulla sui due gol subiti

Dodò 6 Mezzo voto in meno per quella palla persa a metà secondo tempo dopo un grande recupero e incursione. Si rivede a tratti il più bel Dodò della passata stagiona quando dialoga con Nico e scappa via in velocità

Milenkovic 6,5 Tiene alla grande la difesa: anticipa, imposta, interviene quando è possibile, non si fa mai superare

Quarta 5 Il solito Quarta, alterna grandi interventi a grandi errori. Prende un giallo sciocco e inutile, con l’avversario di spalle a centrocampo. Per poco non regala la palla lanciando a tutto campo il centravanti del Lecce. Si perde il marcatore del 2-2

Parisi 6 Era da tempo che non si vede il terzino sinistro della Fiorentina difendere cosi bene palla a terra. Non perde nessun pallone che gli passa tra i piedi. Sul gol del 2-2 può fare meglio ma la marcatura la perde Quarta e lui rimane coinvolto

Arthur 6 Un primo tempo di altissimo livello, poi cala drasticamente e perde il pallone che porta al primo gol del Lecce

Duncan 6,5 Nel primo tempo fa gol, assist e va vicino alla doppietta personale prendendo il palo da pochi passi. Nel secondo tempo perde alcuni palloni sanguinosi, uno di questi porta al gol del pareggio del Lecce

Bonaventura 5,5 Perde spesso il tempo della giocata, non conclude mai come dovrebbe, può e deve fare molto meglio

Nico Gonzalez 6,5 Segna di testa e nel primo tempo è pericolosissimo con tantissime giocate che mettono in apprensione la difesa del Lecce. Nel secondo tempo grida vendetta la palla che serve per Brekalo invece che tirare da pochi passi

Sottil 5 Una partita veramente di basso livello, non riesce mai a saltare l’uomo, non si rende mai pericoloso. Dargli palla è una garanzia per gli avversari vista la sua poca incisività

Beltran 6 Lotta e dialoga bene con i compagni, è punto di riferimento per la manovra, si rende protagonista di qualche buona giocata. Sul 2-0 Duncan non gli da la palla per il gol del 3-0, peccato

Brekalo 5,5 Anche lui abbastanza impalpabile, bene nella prima giocata, inconcludente nella seconda

Nzola 6 Lotta tanto tanto senza grande successo. Va detto che la squadra con lui in campo ha finito la benzina e gli vengono serviti pochi palloni

Mandragora 5,5 Il suo ingresso avrebbe dovuto dare freschezza al reparto ma si vede poco

Koaumè 5,5 Sbaglia la maggior parte dei palloni che gli capitano, va vicino al gol con il colpo di testa

