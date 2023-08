Vranckx e la Fiorentina, una trattativa mai in chiusura nè tantomeno fatta. Per ora non ci sono accordi

Venerdi sera Vranckx sembrava ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina, le cifre dell’operazione che erano stati riferite da Gianluca Di Marzio erano di 7 milioni di euro con l’accordo in chiusura tra il club viola e il Wolfsburg. Già venerdi sera non erano arrivate conferme su questo arrivo imminente e la conferma l’abbiamo data nella mattinata di ieri (LEGGI QUI LA NOSTRA ESCLUSIVA), con la trattativa che non è mai stata in via di definizione. Vranckx, centrocampista di movimento classe 2002, lo scorso in prestito al Milan, capitano della nazionale under 21 del Belgio però può davvero diventare un nuovo giocatore viola. Adesso tocca alla Fiorentina decidere se affondare il colpo o meno ma in questo momento questa decisione non è stata ancora presa perchè non ci sono gli accordi definitivi tra le due società.