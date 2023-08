Vranckx alla Fiorentina? Arrivo vicino ma trattativa con Wolfsburg non ancora definita. Non è fatta

Nella serata di ieri Sky Sport con Gianluca Di Marzio ha dato la notizia del colpo in arrivo alla Fiorentina di Aster Vranckx, centrocampista belga classe 2002, di proprietà del Wolfsburg e lo scorso anno in prestito al Milan. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la trattativa per il centrocampista è concreta ma non è ancora conclusa con Fiorentina e Wolfsburg che stanno ancora cercando la definizione totale dell’affare.

