D'Aversa: "Viola più forte di noi, non mi aspettavo di avere i loro punti in campionato"

Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria (0-1) ottenuta a Firenze: "E' stata una gara difficile, anche perché la Fiorentina tecnicamente ha qualcosa in più...

A cura di Paolo Lazzari 26 dicembre 2018 17:06

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