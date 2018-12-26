D'Aversa: "Viola più forte di noi, non mi aspettavo di avere i loro punti in campionato"
Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria (0-1) ottenuta a Firenze: "E' stata una gara difficile, anche perché la Fiorentina tecnicamente ha qualcosa in più...
A cura di Paolo Lazzari
26 dicembre 2018 17:06
Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria (0-1) ottenuta a Firenze: "E' stata una gara difficile, anche perché la Fiorentina tecnicamente ha qualcosa in più di noi. Però quando hai tre attaccanti che si sacrificano come i nostri in fase di copertura ti rendi conto di quanto questo gruppo stia dando per la causa. Il Parma ha gli stessi punti della Fiorentina? Non me l'aspettavo, davvero, ma questi ragazzi danno sempre l'anima".