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L'allenatore del Parma, Roberto D'Aversa convoca 26 giocatori contro i viola

Questi sono i giocatori convocati dal mister del Parma Roberto D'Aversa per la partita con la Fiorentina:Portieri: Brazao, Frattali, Sepe.Difensori: B. Alves, Bastoni, Dimarco, Gagliolo, Gazzola, Gobb...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 maggio 2019 16:43
L'allenatore del Parma, Roberto D'Aversa convoca 26 giocatori contro i viola -
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Questi sono i giocatori convocati dal mister del Parma Roberto D'Aversa per la partita con la Fiorentina:

Portieri: Brazao, Frattali, Sepe.

Difensori: B. Alves, Bastoni, Dimarco, Gagliolo, Gazzola, Gobbi, Iacoponi, Sierralta.

Centrocampisti: Barillà, Diakhate, Dezi, Grassi, Kucka, Machin, Rigoni, Scozzarella, Stulac.

Attaccanti: Biabiany, Ceravolo, Gervinho, Inglese, Siligardi, Sprocati.

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