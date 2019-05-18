L'allenatore del Parma, Roberto D'Aversa convoca 26 giocatori contro i viola
Questi sono i giocatori convocati dal mister del Parma Roberto D'Aversa per la partita con la Fiorentina:Portieri: Brazao, Frattali, Sepe.Difensori: B. Alves, Bastoni, Dimarco, Gagliolo, Gazzola, Gobb...
A cura di Redazione Labaroviola
18 maggio 2019 16:43
Questi sono i giocatori convocati dal mister del Parma Roberto D'Aversa per la partita con la Fiorentina:
Portieri: Brazao, Frattali, Sepe.
Difensori: B. Alves, Bastoni, Dimarco, Gagliolo, Gazzola, Gobbi, Iacoponi, Sierralta.
Centrocampisti: Barillà, Diakhate, Dezi, Grassi, Kucka, Machin, Rigoni, Scozzarella, Stulac.
Attaccanti: Biabiany, Ceravolo, Gervinho, Inglese, Siligardi, Sprocati.