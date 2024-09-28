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D'Aversa: "Domani è una partita da Davide contro Golia, non siamo noi i favoriti"

Il tecnico empolese ha commentato in conferenza stampa le sue impressioni riguardo al match di domani del derby

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 settembre 2024 13:22
D'Aversa: "Domani è una partita da Davide contro Golia, non siamo noi i favoriti" -
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In conferenza stampa ha parlato il tecnico dell'Empoli Roberto D'Aversa che ha presentato il derby di domani contro la Fiorentina: "Per noi domani è una partita importantissima, siamo partiti bene però ancora non abbiamo fatto nulla e bisogna accantonare tutte queste partite positive perché sono già il passato. Per i nostri tifosi domani non è una partita come le altre e vogliamo dare loro una soddisfazione, dovremo ricercare la prestazione da cui potremo avere il risultato che vogliamo perché quest'ultimo viene di conseguenza."

Sulla Fiorentina: "Stiamo affrontando una sfida che ricorda Davide contro Golia: la Fiorentina ha investito molto e ha una rosa competitiva. Fino a domani dobbiamo risparmiare ogni energia e convogliarla tutta sulla partita. Pensare che la nostra posizione in classifica ci permetta di essere più rilassati sarebbe un errore. Chiedo alla squadra intensità e una prestazione senza presunzione. La serenità non deve mai portarci a sottovalutare l’impegno. L’unica cosa su cui dobbiamo concentrarci è fare felici i tifosi, mantenendo la continuità con quanto fatto finora. Non possiamo permetterci di giocare senza pressione. Di fronte avremo avversari più forti e dovremo dare tutto. "

Su Fazzini e Maleh: "Fazzini è completamente recuperato e disponibile al 100%. Anche Maleh è pronto, ma dobbiamo valutare attentamente quanto minutaggio dargli."

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