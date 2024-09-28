D'Aversa: "Domani è una partita da Davide contro Golia, non siamo noi i favoriti"

Il tecnico empolese ha commentato in conferenza stampa le sue impressioni riguardo al match di domani del derby

In conferenza stampa ha parlato il tecnico dell'Empoli Roberto D'Aversa che ha presentato il derby di domani contro la Fiorentina: "Per noi domani è una partita importantissima, siamo partiti bene però ancora non abbiamo fatto nulla e bisogna accantonare tutte queste partite positive perché sono già il passato. Per i nostri tifosi domani non è una partita come le altre e vogliamo dare loro una soddisfazione, dovremo ricercare la prestazione da cui potremo avere il risultato che vogliamo perché quest'ultimo viene di conseguenza."

Sulla Fiorentina: "Stiamo affrontando una sfida che ricorda Davide contro Golia: la Fiorentina ha investito molto e ha una rosa competitiva. Fino a domani dobbiamo risparmiare ogni energia e convogliarla tutta sulla partita. Pensare che la nostra posizione in classifica ci permetta di essere più rilassati sarebbe un errore. Chiedo alla squadra intensità e una prestazione senza presunzione. La serenità non deve mai portarci a sottovalutare l’impegno. L’unica cosa su cui dobbiamo concentrarci è fare felici i tifosi, mantenendo la continuità con quanto fatto finora. Non possiamo permetterci di giocare senza pressione. Di fronte avremo avversari più forti e dovremo dare tutto. "

Su Fazzini e Maleh: "Fazzini è completamente recuperato e disponibile al 100%. Anche Maleh è pronto, ma dobbiamo valutare attentamente quanto minutaggio dargli."

https://www.labaroviola.com/palladino-empoli-squadra-in-salute-ci-siamo-preparati-bene-e-vogliamo-dare-continuita/269882/#google_vignette