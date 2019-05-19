D'Aversa: "Salvezza sofferta, ne sentivo la responsabilità. Non ho avuto nemmeno la forza di..."
Dopo la vittoria conquistata contro la Fiorentina, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha parlato ai microfoni di Radio Rai 1: "Devo dire che a fine partita non ce l'ho fatta nemmeno ad esultare, er...
Dopo la vittoria conquistata contro la Fiorentina, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha parlato ai microfoni di Radio Rai 1: "Devo dire che a fine partita non ce l'ho fatta nemmeno ad esultare, ero esausto dopo un anno lungo e travagliato. Abbiamo attraversato momenti difficoltà non semplici, ma da quando sono qui i ragazzi sono abituati a stupirmi e solo un gruppo come il mio poteva raggiungere la salvezza con quella situazione di infortuni che abbiamo avuto.
Ha gli occhi lucidi?
Ora ho visto anche la mia famiglia, i miei bambini... Quando perdiamo trasmetto le emozioni anche a loro, a volte si pensa che giocatori e allenatori siano persone diverse ma anche noi viviamo di emozioni. Per me è importante aver consegnato la salvezza a questa squadra e a questa città, sentivo una responsabilità enorme, nel girone di andata si è fatto qualcosa al di sopra delle nostre possibilità, al ritorno la media si è alzata ma i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine e abbiamo raggiunto questo obiettivo davanti al nostro pubblico, ci tenevamo molto a rendere orgogliosi i nostri tifosi che ci supportano dall'inizio".