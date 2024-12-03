D'Aversa: "Felici di giocare con la Fiorentina, significa che Bove sta bene. Avevamo aperto al rinvio"

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore dell'Empoli, Roberto D'Aversa, ha così parlato alla vigilia della partita di Coppa Italia contro la Fiorentina al Franchi, valida per gli Ottavi di Final...

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore dell'Empoli, Roberto D'Aversa, ha così parlato alla vigilia della partita di Coppa Italia contro la Fiorentina al Franchi, valida per gli Ottavi di Finale: "Stavo guardando Fiorentina-Inter e le immagini sono state un po' devastanti. Il pensiero è andato anche alla famiglia di Bove e ai compagni di squadra. Ci auguriamo che sia stato solo un grande spavento e possa uscire il prima possibile dall'ospedale. Per fortuna la salute del ragazzo va a migliorare. Siamo felici di giocare questa partita perchè vuol dire che Bove sta bene, anche se avevamo dato disponibilità a non giocare. Sono molto vicino a Pradè che mi è stato molto vicino dal punto di vista umano quando sono stato in difficoltà".

FERRARI: “FIESOLE CHIUSA ANCHE LA PROSSIMA STAGIONE. PRIMA PARTE DEI LAVORI DOVREBBE FINIRE NEL 2026”

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