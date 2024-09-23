D'Aversa: "Turnover in vista della Fiorentina? No, pensiamo una partita alla volta"

L'allenatore dell'Empoli, Roberto D'Aversa, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di Coppa Italia contro il Torino di domani, intervenendo anche sulla prossima partita di campionato c...

L'allenatore dell'Empoli, Roberto D'Aversa, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di Coppa Italia contro il Torino di domani, intervenendo anche sulla prossima partita di campionato contro la Fiorentina di domenica: "Noi dobbiamo ragionare una partita alla volta, le scelte che farò domani le avrei fatte a prescindere. Qualcuno ha speso tanto a Cagliari, io devo ragionare su quello che si è consumato a livello energetico e su chi può essere valido a livello prestativo. Le difficoltà ci sono anche nello scegliere i primi undici nella trasferta di Cagliari. La condizione fisica di qualcuno è diversa, nella partita si preparano diverse partite, maggiormente giocando infrasettimanalmente. Non voglio considerarle problematiche o alibi, ma come opportunità per i miei ragazzi. Ci sarà bisogno di tutto, io devo vedere chi è pronto. Qualcuno avrà delle difficoltà ma le difficoltà si affrontano nel percorso".

De Gea si è preso la Fiorentina: con la Lazio 5 parate, 2 salvataggi e 95% di passaggi riusciti

https://www.labaroviola.com/de-gea-si-e-preso-la-fiorentina-con-la-lazio-5-parate-2-salvataggi-e-95-di-passaggi-riusciti/269352/