D’Aversa mette mani avanti: “Fiorentina è avvantaggiata rispetto a noi perchè non ha cambiato allenatore”

Roberto D’Aversa, tecnico del Lecce, ha parlato in sala stampa alla vigilia della paritita contro la Fiorentina, queste le sue parole:

“Arriviamo a questa partita dopo un risultato positivo che deve darci entusiasmo ma non presunzione. Affrontiamo una squadra forte, che in fase difensiva lavora uomo su uomo, quando hanno il pallone sono molto tecnici, giocano con meccanismi rodati da tempo. Affronteremo la Fiorentina che si è vista a Genova e non quella che si è vista in settimana in Europa

Siamo professionisti, conviviamo con questa situazione uguale per tutti. Finché il mercato è aperto nelle prime giornate ci dobbiamo abituare, non dobbiamo farci influenzare da situazioni esterne. Con la Lazio non ho visto momenti di sbandamento, c’è stata solo la situazione del gol subito, ma la squadra è stata mentalmente concentrata per 95 minuti

La Fiorentina lavora insieme da diverso tempo, sicuramente sono più avanti rispetto a una situazione nella quale c’è un allenatore nuovo. I giocatori devono conoscersi meglio, nel momento in cui giocano spesso gli stessi si conoscono prima. Non ho ancora scelto gli undici iniziali, nella rifinitura quando facciamo le palle inattive alterno ancora le soluzioni sulla base dei dubbi che ho. Valuto fino all’ultimo chi scende in campo. La partita di domenica ha dimostrato che sono importanti quelli che giocano fin dall’inizio, ancor più importanti quelli che entrano e importantissimi anche quelli che non giocano che vogliono dimostrare magari all’allenatore di aver sbagliato le scelte

Banda sarà della partita, Venuti fa parte dei convocati ma ha avuto una problematica e bisogna capire quando buttarlo dentro”.

