Di Marzio: “La Fiorentina valuta D’Aversa per la panchina. Ancora nessun accordo per la rescissione di Pioli”

Il noto giornalista di Sky Gianluca Di Marzio ha spiegato sui suoi profili social che la Fiorentina non ha ancora trovato un accordo con Pioli per rescindere il contratto da 9 milioni in 3 anni. Oggi lo staff dell’allenatore ex Milan ha diretto il lavoro di scarico e palestra della squadra.

Ad oggi, nella lista dei possibili sostituiti di Pioli ci sono tra i tanti Vanoli e Roberto D’Aversa. L’allenatore ex Empoli è attualmente svincolato e aspetta una chiamata per tornare in pista. La dirigenza viola non vuole farsi trovare impreparata e sta valutando tanti profili.