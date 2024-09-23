Nesta esalta Bianco: “Conosco le sue qualità, la sua prestazione non mi stupisce, l'ho già allenato”

Nesta commenta la prestazione di Bianco

Alessandro Nesta, allenatore del Monza, ha così esaltato le qualità del classe 2002 della Fiorentina in prestito, Alessandro Bianco: “La sua prestazione non mi stupisce. L'ho già allenato e conosco le sue qualità, oggi ha fatto una gran partita, ci ha dato palleggio e dinamicità".

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