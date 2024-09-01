Nesta: "Non si può stare 55 minuti a difendere nell'area di rigore e pensare di vincere la partita"

Il mister del Monza ha parlato in sala stampa dopo il pareggio contro la Fiorentina, valutando negativamente l'atteggiamento della sua squadra

Il tecnico del Monza Alessandro Nesta ha risposto alle domande dei giornalisti dalla sala stampa dello stadio Franchi. Queste le sue parole:

"Tanto rammarico, siamo andati in vantaggio 2-0, abbiamo fatto tante azioni interessanti. Poi abbiamo rinunciato a giocare, ci siamo messi dietro e pensavamo di portarla a casa, non puoi pensare di stare in area e pensare di vincere le partite. Non so da cosa è dipeso ma dobbiamo avere più coraggio e di proporre, non puoi stare 50 minuti dentro l'area di rigore, un conto è se ti ci mettono alla fine, un conto è farlo per tutta la partita. Volevo vincere, bisognava avere la forza di farlo e bisognava uccidere la Fiorentina quando l'avversario ti mostra delle difficoltà devi farlo. Maldini ha margini di miglioramento che nemmeno lui sa, è fortissimo, lo conosco da quando era bambino.

Io voglio bene ai miei giocatori, sono super calciatori, ci tengono ma devono pensare a giocare a calcio e non a buttare via la palla e perdere tempo, pensare a difendersi. Nei calci piazzati dovevamo avere più attenzione, dovevamo spezzare qualche corsa avversaria, è stato un caso prendere gol su 2 calci piazzati. Noi volevamo tirar fuori i loro terzi per andare dentro, abbiamo fatto 3 azioni e fatto 3 tiri in porta, Dovevamo avere di più la palla. Bianco? Lo conosco bene, è un ragazzo sveglio"

LE PAGELLE DI FIORENTINA-MONZA

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