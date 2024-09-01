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Nesta: "Non si può stare 55 minuti a difendere nell'area di rigore e pensare di vincere la partita"

Il mister del Monza ha parlato in sala stampa dopo il pareggio contro la Fiorentina, valutando negativamente l'atteggiamento della sua squadra

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 settembre 2024 21:12
Nesta: "Non si può stare 55 minuti a difendere nell'area di rigore e pensare di vincere la partita" -
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Il tecnico del Monza Alessandro Nesta ha risposto alle domande dei giornalisti dalla sala stampa dello stadio Franchi. Queste le sue parole:

"Tanto rammarico, siamo andati in vantaggio 2-0, abbiamo fatto tante azioni interessanti. Poi abbiamo rinunciato a giocare, ci siamo messi dietro e pensavamo di portarla a casa, non puoi pensare di stare in area e pensare di vincere le partite. Non so da cosa è dipeso ma dobbiamo avere più coraggio e di proporre, non puoi stare 50 minuti dentro l'area di rigore, un conto è se ti ci mettono alla fine, un conto è farlo per tutta la partita. Volevo vincere, bisognava avere la forza di farlo e bisognava uccidere la Fiorentina quando l'avversario ti mostra delle difficoltà devi farlo. Maldini ha margini di miglioramento che nemmeno lui sa, è fortissimo, lo conosco da quando era bambino.

Io voglio bene ai miei giocatori, sono super calciatori, ci tengono ma devono pensare a giocare a calcio e non a buttare via la palla e perdere tempo, pensare a difendersi. Nei calci piazzati dovevamo avere più attenzione, dovevamo spezzare qualche corsa avversaria, è stato un caso prendere gol su 2 calci piazzati. Noi volevamo tirar fuori i loro terzi per andare dentro, abbiamo fatto 3 azioni e fatto 3 tiri in porta, Dovevamo avere di più la palla. Bianco? Lo conosco bene, è un ragazzo sveglio"

LE PAGELLE DI FIORENTINA-MONZA

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