Contro la Fiorentina ha pareggiato a Firenze ma il Monza non ha mai vinto e Nesta rischia l'esonero

Chissà se starà pensando al gol del pareggio subito contro la Fiorentina nei minuti di recupero Alessandro Nesta, che ora rischia il posto...

Nonostante sia riuscito a fermare sul pari interno Inter e Roma, il Monza è l’unica formazione della Serie A senza vittorie dopo le prime sette giornate. Un andamento che mette a forte rischio la posizione di Alessandro Nesta, il cui esonero entro la fine del 2024 è sceso nel giro di due mesi, per gli esperti di Goldbet da 2,50 a 1,35, stessa quota di un addio di Eusebio Di Francesco, che con il suo Venezia è ultimo a 4 punti proprio alla pari del Monza. Nonostante i quattro punti esterni conquistati nell’ultima settimana, non è salda la panchina di Davide Nicola, visto lontano da Cagliari a 1,45. A rischio - dopo una stagione e mezza da protagonista - anche Alberto Gilardino, reduce quattro sconfitte negli ultimi cinque turni con il Genoa, e offerto ora a 1,85 volte la posta. Lo scrive Calciomercato.com

IL RACCONTO DI ADANI SULLA SUA ESPERIENZA ALLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/adani-ricorda-vivere-firenze-e-come-stare-in-una-pentola-a-pressione-vincere-la-coppa-italia-e-come-una-champions/271762/