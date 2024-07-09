Nesta: "Ho detto a Palladino che ha fatto troppi punti col Monza. Per me è tosta, lui ha fatto benissimo"

Il nuovo allenatore del Monza parla del confronto avuto con Palladino, suo predecessore: "Lui ha lavorato benissimo qui

Il Monza presenta alla stampa il suo nuovo allenatore, Alessandro Nesta, che si prepara a sostituire Raffaele Palladino. L'ex difensore del Milan ha confessato di essersi confrontato con il suo predecessore, pronto ad iniziare la sua esperienza come allenatore dei brianzoli. Queste le sue parole riportate dai colleghi di TMW:

"Cosa mi porto dietro? Lo studio. Fare il calciatore ti porta dei vantaggi, ma se non studi, non guardi e non provi non cresci. Mi porto dietro un grande entusiasmo: è l'occasione della mia vita, ho lavorato per arrivare in queste condizioni e sfruttarla al massimo. Ho parlato con Palladino, perché l'ho chiamato: la prima cosa che gli ho detto è che ha fatto troppi punti... È stato carinissimo, ha lavorato benissimo qui e so che dopo di lui è dura: ha fatto talmente bene che è tosta".

DODO: “LA FIORENTINA MI HA ABBRACCIATO E ACCOLTO DOPO L’UCRAINA, QUEST’ANNO DOBBIAMO ALZARE IL LIVELLO”

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