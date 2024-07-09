Dodo: "La Fiorentina mi ha abbracciato e accolto dopo l'Ucraina, quest'anno dobbiamo alzare il livello"

IL terzino destro della Fiorentina Dodo ha rilasciato delle dichiarazioni dal Viola Park ai microfoni del canale ufficiale della Fiorentina, queste le parole: "Sono molto contento di essere qui, stiam...

IL terzino destro della Fiorentina Dodo ha rilasciato delle dichiarazioni dal Viola Park ai microfoni del canale ufficiale della Fiorentina, queste le parole: "Sono molto contento di essere qui, stiamo iniziando una nuova stagione, con un nuovo allenatore, stamattina abbiamo fatto dei test e poi oggi primo allenamento con la palla. Questi test sono importanti per per capire il livello dopo la vacanza, questo è unno in cui dobbiamo alzare il livello in tutte quelle situazioni che abbiamo perso negli ultimi due anni. Io prima di arrivare avevo già chiamato Kayo, Ikone e avevo scritto a Moise, siamo stati un mese lontano e mi mancavano, ormai sono una famiglia. Per me la Fiorentina è una famiglia, mi ha abbracciato e mi ha dato supporto dopo l'Ucraina, io devo ringraziarli tutti quelli che lavorano qua e per tutti i tifosi. La città è meravigliosa e noi ci stiamo bene."

LA SECONDA MAGLIA DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-mostra-la-seconda-maglia-della-stagione-2024-2025-senza-logo-classico-acf-bianca-e-con-scritte-rosse/260131/