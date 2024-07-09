La Fiorentina mostra la seconda maglia della stagione 2024/2025. Senza logo classico ACF, bianca e con scritte rosse
La Fiorentina ha presentato questa mattina la seconda maglia per la stagione 2024/2025. Totalmente bianca e senza il logo classico ACF. Il colore dello sponsor tecnico, dello sponsor e del giglio è ro...
A cura di Redazione Labaroviola
09 luglio 2024 10:05
La Fiorentina ha presentato questa mattina la seconda maglia per la stagione 2024/2025. Totalmente bianca e senza il logo classico ACF. Il colore dello sponsor tecnico, dello sponsor e del giglio è rosso. Ecco le foto
IN ARRIVO IL SECONDO COLPO PER LA FIORENTINA?
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