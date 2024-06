Galliani: “Nesta? Anche Palladino, che adesso tutta Italia voleva, non aveva mai allenato in A”

Durante la conferenza stampa di oggi a Milano, nella quale è stata presentata l’etichetta di un vino a suo nome, l’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha parlato anche di cosa lo ha convinto a puntare su Alessandro Nesta per la panchina del club brianzolo nella prossima stagione:

“Nesta sarà probabilmente l’allenatore del Monza. Deve risolvere le sue cose con la Reggiana, che è una società amica. Teniamo dunque una bottiglia in fresco, ma la situazione dovrebbe risolversi positivamente. Alessandro ha fatto il percorso partendo da Miami ed è cresciuto, poi è tornato in Italia e ha fatto un campionato buonissimo, nel rapporto squadra-risultati, alla Reggiana. Tenendo conto di tutto questo siamo arrivati alla decisione. Non ha mai allenato in A? Quando abbiamo preso Palladino, che adesso tutta Italia voleva e sono felice, non aveva mai allenato i professionisti“.

Fonte tuttomercatoweb.com

