Nesta: "Futuro? Non so. Ma non ho firmato con la Fiorentina nè sentito nessuno dei viola"

Alessandro Nesta ha parlato dopo la partita del suo Perugia. Queste le sue parole sui rumors viola:"A Perugia sto benissimo, abbiamo queste partite davanti. Ma non ho detto no al futuro. Alla fine ne...

A cura di Redazione Labaroviola 30 marzo 2019 21:59

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