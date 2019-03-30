Nesta: "Futuro? Non so. Ma non ho firmato con la Fiorentina nè sentito nessuno dei viola"
Alessandro Nesta ha parlato dopo la partita del suo Perugia. Queste le sue parole sui rumors viola:"A Perugia sto benissimo, abbiamo queste partite davanti. Ma non ho detto no al futuro. Alla fine ne...
A cura di Redazione Labaroviola
30 marzo 2019 21:59
Alessandro Nesta ha parlato dopo la partita del suo Perugia. Queste le sue parole sui rumors viola:
"A Perugia sto benissimo, abbiamo queste partite davanti. Ma non ho detto no al futuro. Alla fine ne parleremo, quello che dico che non ho firmato ne sentito nessuno, nemmeno con la Fiorentina. Le richieste se ci sono fanno piacere, ma davvero non ci sono stati contatti".