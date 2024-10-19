Genoa in confusione: dopo il pareggio dietrofront su Balotelli? L'area tecnica non vuole altri attaccanti
Come riporta Gianluca Di Marzio, Balotelli si allontana dal Genoa. Nonostante la disponibilità economica e gli ok amministrativi già dati dai vertici del club per l'ingaggio del calciatore.L'area tecn...
Come riporta Gianluca Di Marzio, Balotelli si allontana dal Genoa. Nonostante la disponibilità economica e gli ok amministrativi già dati dai vertici del club per l'ingaggio del calciatore.
L'area tecnica del Genoa spera che 'il peggio sia ormai passato' per quanto riguarda gli infortuni.
Non avendo perso altri calciatori per infortunio - al netto di Pinamonti che è uscito dalla gara contro il Bologna con dei giramenti di testa - al momento non c'è l'intenzione di intervenire ulteriormente sul mercato degli svincolati.
Anche se, come sottolineato da Alberto Gilardino nel dopo gara, restano fondamentali i recuperi di Vitinha e Messias. Dovranno, dunque, essere fatte delle valutazioni fin quando non rientrerà l'emergenza infortunati.
PARLA L'EX CT DELLA NAZIONALE UNDER 21
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