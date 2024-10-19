Nicolato: "Kean ha qualità fuori dalla norma. Sottil? Spesso il talento non si sposa con la continuità"

Ranieri? L'ho conosciuto a fondo con la Nazionale ed ha tanta responsabilità, intelligenza e grande volontà. I miglioramenti sono evidenti e le persone serie raggiungono sempre i risultati

L'ex CT della Nazionale italiana Under 21, Paolo Nicolato, è stato intervistato ai microfoni di Radio Bruno per parlare di molti singoli della Fiorentina che ha allenato proprio nelle giovanili dell'Italia. Queste le sue dichiarazioni:

"La difesa a 3 ed i moduli? Penso che un allenatore come Palladino stia cercando delle soluzioni per fare funzionare e lavorare al meglio i giocatori che ha a disposizione. Un allenatore è sempre a lavoro per trovare l'equilibrio giusto tra reparti.

Kean? Non mi sta stupendo perchè l'ho avuto e lo conosco bene. Ha delle qualità fuori dalla norma e riesce ad essere sempre pericoloso perchè va forte. Fa la differenza nel nostro campionato e comunque con la continuità Moise è un calciatore che prima o poi fa gol perchè è capace di trovare la porta.

Gudmundsson? I buoni giocatori parlano la stessa lingua.

Sottil? Mi risulta difficile dire che cosa gli manca per fare il salto. E' un giocatore di grande talento che molto spesso non si sposa con l'ordine e la continuità. Quando si ha quel tipo di talento molto spesso la chiave è proprio la continuità e forse sta cercando proprio questo. E' un giocatore che ha qualità, merita spazio e ha anche dei colpi."

Bove come esterno alto? Bove è un giocatore imparagonabile come caratteristiche a Sottil. Un giocatore che dove lo metti sta un po' come Ranieri. Sono giocatori che hanno un apprendimento molto alto, Bove è uno dei giocatori più intelligenti che io abbia mai avuto."

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