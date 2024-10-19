Caso Ultras, La Procura ascolterà dirigenti di Inter e Milan per contatti con le Curve. Marotta e Scaroni nell'elenco?

I due club milanesi non risultano tuttora indagati, ma la Procura di Milano è al lavoro per ascoltare ogni persona che ha avuto a che fare con i massimi esponenti delle due curve. Alcuni tesserati dei...

I due club milanesi non risultano tuttora indagati, ma la Procura di Milano è al lavoro per ascoltare ogni persona che ha avuto a che fare con i massimi esponenti delle due curve. Alcuni tesserati dei due club sono già stati ascoltati, ma come riportato dal quotidiano Tuttosport in settimana potrebbero esserci altri colloqui. In particolare, per il Milan potrebbe essere ascoltato Paolo Scaroni, presidente del club rossonero.

Scaroni e Marotta, dunque, potrebbero essere i prossimi dirigenti ad essere ascoltati dai Pm di Milano; non solo, perchè anche Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, potrebbe rientrare nell’elenco dei prossimi colloqui da fare, per approfondire sempre di più il caso e avere un panorama completo.

I due presidenti dei club milanesi, Scaroni e Marotta, verranno ascoltati di sicuro anche dal comitato speciale della Commissione Antimafia per redigere una relazione da presentare al Parlamento, con l’obiettivo di creare qualcosa di concreto al fine di tagliare certi legami. I due, inoltre, saranno ascoltati anche dalla Procura della FIGC, considerato che Chinè ha già aperto un fascicolo.

Il caso ultras sembra essere più serio di quello che all’inizio si pensava, considerato che anche i due club sono stati interpellati, come giusto che sia. Ora la palla è nelle mani dei giudici, in attesa della decisione finale. Lo riporta SpazioMilan.it

LE PAROLE DELL'EX AD DELLA FIORENTINA SU OVREBO

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