Labaro Viola

Notizie Caso Ultras Fiorentina

Caso Ultras, La Procura ascolterà dirigenti di Inter e Milan per contatti con le Curve. Marotta e Scaroni nell'elenco?

19 ottobre 2024 18:38

Spalletti punge Inzaghi: "Caso ultras? Rispondo anche ai numeri sconosciuti, ma poi so riattaccare"

10 ottobre 2024 16:27

Inzaghi ascoltato in questura per l'inchiesta Ultras, al centro le conversazioni con Ferdico per i biglietti

09 ottobre 2024 12:56

Finisce sotto scorta il Pm che ha lavorato al caso ultras di Inter e Milan, entra in scena l'antimafia

04 ottobre 2024 12:26

Caso ultras, I capi delle Curve di Inter e Milan non hanno parlato durante gli interrogatori di oggi

03 ottobre 2024 18:51

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