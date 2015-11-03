Notizie Caso Ultras Fiorentina

Caso Ultras, La Procura ascolterà dirigenti di Inter e Milan per contatti con le Curve. Marotta e Scaroni nell'elenco?
19 ottobre 2024 18:38
Spalletti punge Inzaghi: "Caso ultras? Rispondo anche ai numeri sconosciuti, ma poi so riattaccare"
10 ottobre 2024 16:27
Inzaghi ascoltato in questura per l'inchiesta Ultras, al centro le conversazioni con Ferdico per i biglietti
09 ottobre 2024 12:56
Finisce sotto scorta il Pm che ha lavorato al caso ultras di Inter e Milan, entra in scena l'antimafia
04 ottobre 2024 12:26
Caso ultras, I capi delle Curve di Inter e Milan non hanno parlato durante gli interrogatori di oggi
03 ottobre 2024 18:51
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