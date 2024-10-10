Spalletti punge Inzaghi: "Caso ultras? Rispondo anche ai numeri sconosciuti, ma poi so riattaccare"

Il ct della Nazionale italiana ha così commentato il caso ultras, soffermandosi anche sui presunti rapporti tra Inzaghi e la Curva Nord

Il commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, intervistato dal TG1 in vista del match contro il Belgio, ha commentato il caso ultras e sui presunti rapporti con il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi. Queste le sue parole:

"Non mi sono mai trovato a che fare con queste situazioni, anzi posso ampliare all’intera mia carriera. Non è mai successo che qualcuno mi abbia telefonato per queste cose. L’ho trovata una cosa nuova, mi ha sorpreso. Non lo so quali siano stati i rapporti precedenti. Uno ti telefona, non lo conosci, non ci hai mai avuto a che fare e penso sia difficile poterci scambiare parole. Io rispondo a tutti, anche ai numeri che non conosco, però poi so riattaccare e so continuare la conversazione con chi mi telefona".

Gudmundsson è stato assolto e ritenuto innocente da ogni accusa. Il tribunale ha emesso la sentenza

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