TMW rivela: "E' stato Mastantuono a chiedere a Mourinho di non giocare contro la Fiorentina"

Il retroscena degli ultimi giorni di Mastantuono al Real Madrid

Emergono nuovi dettagli sulle ultime settimane di Franco Mastantuono al Real Madrid e sulle motivazioni che hanno accompagnato il suo trasferimento alla Fiorentina. Secondo quanto riportato da Tuttoilmercatoweb, il giovane talento argentino avrebbe vissuto un periodo particolarmente delicato dal punto di vista emotivo, con uno stato d’animo definito basso.



Proprio per questo, sarebbe stato lo stesso Mastantuono a chiedere di non scendere in campo nell’amichevole disputata sabato scorso in Austria tra Real Madrid e Fiorentina, terminata 2-2. Una scelta compresa pienamente da José Mourinho, che avrebbe mostrato particolare vicinanza al classe 2007 in questo momento della sua carriera.



Ma non è tutto. Secondo TMW, anche il Real Madrid sarebbe convinto che la Fiorentina rappresenti oggi la soluzione migliore per Mastantuono. Il club spagnolo considererebbe infatti l'ambiente viola ideale per permettere al giovane argentino di ritrovare serenità, continuità e fiducia, allontanandosi temporaneamente dalla pressione e dalle aspettative di Madrid.