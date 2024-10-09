Inzaghi ascoltato in questura per l'inchiesta Ultras, al centro le conversazioni con Ferdico per i biglietti

L’audizione dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi a Milano è già terminata. Il tecnico a metà mattina è stato sentito come persona informata sui fatti nell’ambito dell’indagine “Doppia Curva” dell...

L’audizione dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi a Milano è già terminata. Il tecnico a metà mattina è stato sentito come persona informata sui fatti nell’ambito dell’indagine “Doppia Curva” della Dda di Milano che ha decapitato i vertici delle due curve milanesi. Il tecnico, non indagato, è stato sentito dagli agenti della Mobile: un incontro durato meno di un’ora in cui Inzaghi ha dovuto chiarire i dettagli del rapporto emerso con i capi ultras nerazzurri, ora detenuti assieme a quelli del Milan.

Come emerso nell’Ordinanza del Gip che ha portato ai 19 arresti (di cui tre ai domiciliari), tra le tante intercettazioni ce n’è una tra Marco Ferdico, ormai ex capo della Nord interista detenuto con l’aggravante mafiosa, e lo stesso Inzaghi: Ferdico chiamava per intercedere sulla dotazione di biglietti da dare alla curva Nord per la finale di Champions 2023. Il tecnico campione d'Italia, accompagnato dal Security Manager Gianluca Cameruccio e dall’avvocato Angelo Capellini, è sentito lontano dalla sede centrale della Questura milanese presidiata da telecamere e taccuini: ora gli atti saranno trasmessi in Procura. La giornata di Inzaghi poi continua ad Appiano: alle 15.30 lo aspetta la ripresa degli allenamenti con i giocatori rimasti durante la sosta delle nazionali. Lo scrive La Gazzetta Dello Sport

CIES SU BELTRAN

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