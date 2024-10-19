Mencucci: "Se incontrassi Ovrebo gli darei una testata. Non ci ha permesso di andare avanti in Champions"

Il siparietto dell'attuale ad del Lecce che è tornato sulla serata di Champions League a Monaco macchiata dall'errore arbitrale scandaloso di Ovrebo

L'ex amministratore delegato della Fiorentina, ed attualmente ad del Lecce, Sandro Mencucci è intervenuto ai microfoni di Toscana Tv per parlare della sfida di domani proprio tra Fiorentina e Lecce. C'è stato anche modo di tornare su una delle pagine più buie della storia Viola che vede come protagonista l'ex arbitro Ovrebo che con un errore ai limiti dello scandalo a favore del Bayern Monaco portò la Fiorentina ad uscire dalla Champions League. Ecco il siparietto e le parole di Mencucci:

"Ovrebo? Io se lo incontrassi forse gli darei una testata. Ormai passati i 60 anni i freni inibitori sono andati ed uno che non ci ha permesso di andare avanti in Champions League in una partita che stavamo vincendo con un errore grossolano, basta questo. Naturalmente non ho un bel ricordo di lui."

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