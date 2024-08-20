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Gudmundsson e la traduzione errata del traduttore durante la conferenza stampa di presentazione

Una traduzione errata nel corso della conferenza stampa di Albert Gudmundsson che ha parlato in inglese con i giornalisti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 agosto 2024 21:01
Gudmundsson e la traduzione errata del traduttore durante la conferenza stampa di presentazione -
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(ANSA) - FIRENZE, 20 AGO - Successivamente fonti della Fiorentina hanno precisato che il giocatore Albert Gudmudsson rispondendo ad una domanda riguardo il controverso addio dal Genoa e nello specifico commentando alcune dichiarazioni dell'amministratore delegato Andreas Blasquez, non ha mai pronunciato il termine 'fake news', come invece riportato erroneamente dalla traduzione simultanea. L'attaccante islandese ha parlato sempre in inglese nel corso della presentazione svolta oggi al Viola Park.

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