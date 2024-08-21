Blazquez replica: "Abbiamo offerto il rinnovo a Gudmundsson, voleva la Fiorentina per l'ingaggio più alto"

Blazquez ha risposto a Gudmundsson, spiegando che il Genoa gli ha offerto il rinnovo, ma che lui voleva la Fiorentina per l'ingaggio più alto

Botta e risposta che non accenna a fermarsi tra il CEO del Genoa Blazquez e Albert Gudmundsson, passato da pochi giorni alla Fiorentina proprio dalla società rossoblù. Prima del trasferimento dell’islandese in maglia viola, Blazquez aveva parlato della situazione, dicendo che aveva offerto al calciatore il rinnovo di contratto.

Nella giornata di ieri, Gudmunsson ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, e in conferenza stampa ha detto queste parole sui commenti del CEO del Grifone:

"Ovviamente i commenti di Andreas Blasquez, amministratore delegato del Genoa, mi hanno un po’ scioccato. Con lui avevo un ottimo rapporto, lo conoscevo anche a livello personale, la sua famiglia è una bella famiglia. Quindi non voglio parlare male di lui, mi ha aiutato molto negli ultimi due anni e mezzo ma ovviamente la gente non può credere a tutto quello che scrivono sui media. Perché in verità diceva che mi aveva offerto un aumento di 1 milione di euro a stagione, il che è ben lontano dalla verità. Non voglio parlare troppo di numeri, ma la gente dice cose su ciò in cui crede o non crede nelle notizie".

Non è tardata ad arrivare la replica del dirigente genoano, ai taccuini dell'edizione odierna de Il Secolo XIX: "Io non ho mai parlato male di Albert. Ho solo detto che voleva andare alla Fiorentina perché gli offriva più soldi, ci ha detto che voleva andare a Firenze perché gli offrivano un ingaggio più alto. E l’offerta di rinnovo gli è stata fatta, abbiamo provato a tenerlo".

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