Cassano: "Non so chi farà i gol di Nico. Kean e Colpani incognite. Gudmundsson viene dall'oltretomba"

Cassano ha espresso tutti i suoi dubbi sulla Fiorentina di Palladino, reputandola un'incognita con probabilità di fare una stagione flop

L'ex calciatore Antonio Cassano ha dedicato alcuni commenti alla Fiorentina nel corso della prima puntata di Viva El Futbol, esprimendo tutti i suoi dubbi sulla squadra di Palladino. Queste le sue parole:

"Il Parma ha fatto buona prestazione e meritava di vincere contro la Fiorentina, occhio ai Viola, sono un punto interrogativo, così come il Bologna, che deve fare due competizioni. Non so chi recupererà i gol che non farà Nico Gonzalez in maglia viola. Colpani è un'incognita, non so se ha personalità in una piazza del genere. Kean cosa farà? Boh! Gudmundsson è un giocatore che viene dall'oltretomba, dall'oggi al domani si sveglia e diventa un giocatore. Non lo so, ho qualche dubbio nella Fiorentina, quest'anno può toppare. Palladino è buon allenatore, ma la piazza è complicata, diversa da Monza, basta vedere che Italiano l'hanno disintegrato nonostante le finali."

LA FIORENTINA TORNA SU BERARDI

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