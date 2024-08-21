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Cassano: "Non so chi farà i gol di Nico. Kean e Colpani incognite. Gudmundsson viene dall'oltretomba"

Cassano ha espresso tutti i suoi dubbi sulla Fiorentina di Palladino, reputandola un'incognita con probabilità di fare una stagione flop

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 agosto 2024 13:42
Cassano: "Non so chi farà i gol di Nico. Kean e Colpani incognite. Gudmundsson viene dall'oltretomba" -
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L'ex calciatore Antonio Cassano ha dedicato alcuni commenti alla Fiorentina nel corso della prima puntata di Viva El Futbol, esprimendo tutti i suoi dubbi sulla squadra di Palladino. Queste le sue parole:

"Il Parma ha fatto buona prestazione e meritava di vincere contro la Fiorentina, occhio ai Viola, sono un punto interrogativo, così come il Bologna, che deve fare due competizioni. Non so chi recupererà i gol che non farà Nico Gonzalez in maglia viola. Colpani è un'incognita, non so se ha personalità in una piazza del genere. Kean cosa farà? Boh! Gudmundsson è un giocatore che viene dall'oltretomba, dall'oggi al domani si sveglia e diventa un giocatore. Non lo so, ho qualche dubbio nella Fiorentina, quest'anno può toppare. Palladino è buon allenatore, ma la piazza è complicata, diversa da Monza, basta vedere che Italiano l'hanno disintegrato nonostante le finali." 

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