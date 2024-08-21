TMW svela: "La Fiorentina vuole Berardi adesso, possibile fumata bianca in chiusura di mercato"

Secondo TMW, la Fiorentina è tornata forte su Berardi, ancora fermo ai box per l'infortunio al tendine d'Achille

Quella che finora era apparsa solo come un'idea potrebbe trasformarsi un'opportunità di mercato per le ultime ore di questa sessione. Stiamo parlando dell'interesse della Fiorentina nei confronti di Domenico Berardi, attaccante classe 1994 in forza al Sassuolo.

LO SCENARIO - Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club viola sarebbe interessato a prelevare il giocatore già in questa sessione di mercato, mettendo sul piatto un'offerta per il cartellino del giocatore, commisurata anche alla situazione dello stesso, vittima lo scorso 3 marzo della rottura del tendine d'Achille. Da casa neroverde, al momento, non è arrivata una netta chiusura all'addio del numero dieci, ma l'idea di perdere il giocatore di maggior talento della rosa deve essere valutata con grande attenzione.

LE TEMPISTICHE - Una situazione, questa, che potrebbe dunque evolversi in due modi: il primo è quello che vede i viola raggiungere la fumata bianca negli ultimi giorni di mercato (magari in concomitanza con l'addio di Kouame), mentre il secondo vedrebbe l'operazione posticipata al prossimo gennaio, con Berardi già rientrato in campo e dunque valutabile anche per quanto riguarda la propria reale condizione fisica dopo il lungo stop. Lo riporta TMW.

KOSTIC CONTROPARTITA PER NICO?

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