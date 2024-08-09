Corriere dello Sport: "Gudmundsson spinge, vuole la Fiorentina. L'accordo con il Genoa c'è già"
Pronto quadriennale da 2,2 milioni per l'islandese
Nei prossimi giorni Albert Gudmundsson potrebbe diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. C'è la volontà dell'islandese di sposare il progetto viola, dopo una trattativa che si è frenata visto l'acquisto lampo dell'Atalanta per Mateo Retegui. Inoltre, l'avvicinamento di Nico Gonzalez alla Juventus dà forza all'acquisto dei viola perché se parte uno, inevitabilmente arriva l'altro.
L'accordo con il Genoa è il seguente: 7 milioni di prestito oneroso da pagare subito, più 18 di obbligo di riscatto a determinate condizioni. Il contratto per Gudmundsson è quello di un quadriennale da 2,2 milioni a stagione più bonus con la probabilità di inserire un anno aggiuntivo alla scadenza del contratto. Lo scrive il Corriere dello Sport.
LEGGI ANCHE, LA FIORENTINA CHIEDE GARANZIE
https://www.labaroviola.com/nazione-la-fiorentina-ha-avuto-garanzie-sul-fisico-di-de-gea-ha-voluto-fortemente-litalia/263547/