Il Messaggero riporta: "Cancellieri piace a tanti, anche la Fiorentina si inserisce nella lista"

L'esterno laziale è un profilo che può interessare ai viola

Il nome di Matteo Cancellieri arricchisce la già lunga lista di esterni seguiti dalla Fiorentina, ma la concorrenza per il classe 2002 di proprietà della Lazio si preannuncia particolarmente fitta. Come riportato da Il Messaggero, il club viola non è l'unico sulle tracce del giocatore, ormai considerato in uscita dai biancocelesti: su di lui si sono mosse anche diverse squadre estere, a partire dai greci dell'Olympiacos fino ad alcuni club di Premier League, senza contare i sondaggi in Serie A da parte di Torino e Parma. Al momento nessuna di queste pretendenti ha ancora avviato una vera e propria trattativa ufficiale, ma l'interesse attorno al profilo dell'esterno resta alto, complice una valutazione del cartellino stimata intorno ai 7-8 milioni di euro e un ingaggio pienamente in linea con i parametri societari delle pretendenti. La cessione definitiva del giocatore potrebbe concretizzarsi non appena si verificheranno le giuste condizioni economiche, tuttavia le tempistiche rischiano di allungarsi di qualche settimana a causa delle attuali rotazioni ridotte nel precampionato della Lazio. Resta ora da capire se la Fiorentina deciderà di rompere gli indugi e formalizzare un'offerta concreta per superare la concorrenza italiana ed europea.