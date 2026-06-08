Pedullà: "Cancellieri ha 2-3 proposte dalla Serie A, tra le società interessate c'è la Fiorentina"

L'esterno offensivo classe 2002 ha diverse richieste dalla Serie A e potrebbe cambiare maglia durante il mercato estivo

Il futuro di Matteo Cancellieri sembra essere sempre più lontano dalla Lazio. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, l'esterno offensivo classe 2002 ha già raccolto due o tre proposte dalla Serie A e tra i club interessati ci sarebbe anche la Fiorentina.

Legato ai biancocelesti da un contratto in scadenza nel giugno 2027, Cancellieri è uno dei profili che potrebbero animare il mercato estivo. La sensazione è che la Lazio sia orientata a valutare una sua cessione qualora arrivasse l'offerta giusta.

La Fiorentina, alla ricerca di esterni offensivi funzionali al 433 di Fabio Grosso, starebbe monitorando con attenzione la situazione. Cancellieri, grazie alla sua capacità di agire su entrambe le corsie e alla giovane età, rappresenta infatti un profilo in linea con le strategie viola per il futuro anche in termini di ingaggio.