Di Marzio riporta: "Duello tra Torino e Fiorentina per Cancellieri, è in uscita dalla Lazio"

L'esterno italiano potrebbe essere oggetto di una sfida tra viola e granata

Si allunga la lista delle squadre interessate a Matteo Cancellieri. L'esterno offensivo classe 2002, attualmente di proprietà della Lazio, è finito nel mirino del Torino, che si aggiunge così alla corsa per rinforzare il proprio attacco. Oltre ai granata, sul giocatore ci sono da tempo la Fiorentina e Fabio Paratici. A riferire la notizia è l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio.

La situazione contrattuale: Il giovane attaccante è legato al club biancoceleste da un contratto valido fino al giugno 2027.

Le sirene per Cancellieri non arrivano però solo dall'Italia: sul talento ventiduenne si registra infatti anche il forte interesse dei greci dell'Olympiakos.