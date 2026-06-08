TuttoSport riporta: "La Fiorentina si muove per Cancellieri, su di lui Torino e Parma"

L'esterno biancoceleste piace alla Fiorentina ma la concorrenza è affollata

Il futuro di Matteo Cancellieri sembra sempre più lontano dalla capitale. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'esterno offensivo classe 2002 è in procinto di lasciare la Lazio in questa finestra estiva di calciomercato. Alla base della decisione c'è una situazione contrattuale spinosa: l'accordo del giocatore scade nel 2027 e le trattative per il rinnovo con la società del presidente Claudio Lotito sono attualmente in alto mare. Per evitare il rischio di perderlo a parametro zero nei prossimi anni, la dirigenza biancoceleste ha aperto ufficialmente alla cessione, scatenando l'interesse di diverse squadre di Serie A.

In prima fila c'è il Torino, con la dirigenza granata che ha già sondato il terreno con l'entourage del calciatore, anche se l'affondo definitivo dipenderà dalla scelta del nuovo allenatore. Sul classe 2002, però, la concorrenza è fitta: la Fiorentina lo segue con attenzione per rifarsi il look in attacco, e i primi contatti sono già stati avviati nell'ambito dei dialoghi legati al futuro di Pietro Comuzzo, assistito dallo stesso agente di Cancellieri, Michelangelo Minieri (nonostante la prima scelta viola rimanga Volpato del Sassuolo). Infine, resta vigile anche il Parma, club in cui l'esterno ha già militato un paio d'anni fa lasciando un ottimo ricordo e dove tornerebbe volentieri.