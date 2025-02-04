Nazione svela un retroscena: “Sottil al Milan, la Fiorentina ci ha provato per Cancellieri”

La cessione di Sottil è stata una sorpresa

La cessione di Riccardo Sottil è stata una sorpresa, con il giocatore viola che è diventato un nuovo giocatore del Milan di Conceicao. Il giovane figlio d'arte lascia Firenze in prestito a 1 milioni, più il diritto di riscatto a 10 milioni di euro. La Fiorentina, dopo la sua cessione, ha puntato con forza su Nicolò Fagioli della

Juventus.

Daniele Pradè in realtà, voleva anche un attaccante. Per questo motivo è stato sondato il terreno per Dany Mota del Monza e Rafa Mir del Valencia, ma un altro nome cercato è stato quello di Matteo Cancellieri. Giovane esterno azzurro ora al Parma, ma di proprietà della Lazio. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/nazione-fiorentina-inter-la-gara-maledetta-avra-un-inizio-insolito-questa-partita/287575/