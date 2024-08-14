Non sarà Cancellieri il post-Gudmundsson per il Genoa: è ufficiale il suo trasferimento al Parma

Non sarà Matteo Cancellieri a sbloccare Albert Gudmundsson. Il fantasista italiano era stato seguito dal Genoa nei giorni scorsi, ma l'affondo decisivo è stato del Parma che, proprio in questi minuti,...

A cura di Redazione Labaroviola 14 agosto 2024 14:30

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