Non sarà Cancellieri il post-Gudmundsson per il Genoa: è ufficiale il suo trasferimento al Parma
Non sarà Matteo Cancellieri a sbloccare Albert Gudmundsson. Il fantasista italiano era stato seguito dal Genoa nei giorni scorsi, ma l'affondo decisivo è stato del Parma che, proprio in questi minuti,...
Non sarà Matteo Cancellieri a sbloccare Albert Gudmundsson. Il fantasista italiano era stato seguito dal Genoa nei giorni scorsi, ma l'affondo decisivo è stato del Parma che, proprio in questi minuti, ha ufficializzato il suo arrivo in Emilia. Dunque, continua la ricerca del Grifone con Fabio Silva in pole. E, intanto, Gudmundsson e la Fiorentina continuano ad aspettare il via libera.
PEDULLÀ: “GUDMUNDSSON HA FRETTA, DIPENDESSE DA LUI SAREBBE GIÀ ALLA FIORENTINA. VIOLA VOGLIONO CHIUDERE OGGI”
https://www.labaroviola.com/pedulla-gudmundsson-ha-fretta-dipendesse-da-lui-sarebbe-gia-alla-fiorentina-viola-vogliono-chiudere-oggi/264142/