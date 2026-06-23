TMW riporta: "La Fiorentina è molto avanti per Cancellieri, potrebbero essere offerti 5-7 milioni"

L'esterno laziale potrebbe essere un nuovo obiettivo viola

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il giocatore della Lazio Matteo Cancellieri è in uscita e tre club si sono mossi su di lui. Il primo è stato l'Olympiakos che, però, non ha ottenuto il gradimento dell'esterno. Successivamente si è mosso il Parma dove lui ha già militato in prestito e poi ora è la volta della Fiorentina che potrebbe offrire una cifra tra i 5 e i 7 milioni per un giocatore in scadenza a giugno 2027.