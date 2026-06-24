Gazzetta: “Grosso vuole Cancellieri alla Fiorentina, si può chiudere a 8 milioni con la Lazio”

La Lazio ha bisogno di vendere e la Fiorentina è a caccia di esterni d’attacco

I presupposti ci sono e se ogni tassello andrà al proprio posto, Matteo Cancellieri potrebbe diventare uno dei nuovi esterni d'attacco della Fiorentina, un ruolo che per i viola è una priorità assoluta, pensando al 4-3-3 di Fabio Grosso. È in scadenza a giugno 2027 e il rinnovo non è un'ipotesi sul tavolo con la Lazio, quindi è da considerarsi in uscita. Alla Fiorentina interessa e i viola proveranno, anche per i buoni rapporti, a trovare un accordo con la società di Lotito.

La Lazio d'altra parte ha tre buoni motivi per far partire Cancellieri: l'accordo scade fra un anno, il club ha necessità di rientrare dal punto di vista finanziario e infine ha già un titolare in quel ruolo, ovvero Isaksen su cui punterà ancora nella stagione 2026-27 e semmai andrebbe a cercare un'alternativa più che un elemento di pari livello del danese.

Il trasferimento può quindi diventare un vantaggio sia per la Fiorentina che per la Lazio e l'ulteriore componente è lo stesso calciatore, soprattutto se mettesse in cima alle proprie preferenze la permanenza in Serie A, tenendo in stand by altre ipotesi come quella in Grecia, all'Olympiakos che lo aveva cercato qualche settimana fa. Classe 2002, potrebbe partire per una cifra intorno ai 7-8 milioni, con la buona volontà di tutte le parti in causa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.